Граждане Болгарии приступили к голосованию во втором туре президентских выборов. Как сообщает в субботу МИД Болгарии, в 07:00 воскресенья по местному времени (22:00 по бакинскому) открылся избирательный участок в новозеландском городе Крайстчерч, в котором граждане Болгарии, желающие принять участие в голосовании, могут отдать свой голос в поддержку одного из двух претендентов на высший государственный пост — Румена Радева или Анастаса Герджикова.

Через два часа после Новой Зеландии голосование начнется в Австралии. Бюллетени для голосования были отправлены в Новую Зеландию, Австралию и в один из участков в США по электронной почте, так как обеспечить доставку оригинальных, отпечатанных в болгарской типографии бюллетеней до момента начала голосования из-за больших расстояний и сложной логистики не удалось.

«Во втором туре выборов президента и вице-президента болгарские граждане смогут принять участие в голосовании в 749 секциях в 68 государствах. Наибольшее количество участков для голосования будет работать в Великобритании — 132, Турции — 126, Германии — 82, Испании — 69, США — 55 и Греции — 26», — сообщает болгарский МИД.

Голосование в Болгарии начнется в воскресенье в 07:00 по местному времени (08:00 мск), когда в стране откроются более 13 тыс. избирательных участков. Право голоса имеют около 6,7 млн граждан.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 (22:00 по бакинскому) избирательные участки в Болгарии завершат работу. (ТАСС)