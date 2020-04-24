Начался священный месяц Рамазан

В Азербайджане начался священный для мусульман месяц Рамазан.

В этом году появление на горизонте полумесяца, знаменующего начало нового месяца по календарю Хиджры, то есть 1-го дня Рамазана, пришлось в стране на 25 апреля по григорианскому календарю.

«Ночи ахья» (ночи Предопределения или «лейлят уль-гадр») придутся на 12, 14, 16 и 20 мая.

Праздник Рамазан придется на 24 мая.

Согласно исламу, пост в месяц Рамазан важен для всех совершеннолетних, не больных и не путешествующих мусульман.

В месяц Рамазан в светлое время суток запрещено есть, пить, курить, выполнять супружеский долг и пр. От этого освобождены только дети, больные, беременные женщины, воюющие на фронте и путешествующие на дальние расстояния. Пост начинается с появлением новой Луны в месяц Рамазан и длится 29-30 дней. В священном Коране написано: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи».