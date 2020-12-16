Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш — ФОТО View Larger Image Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш, сообщает Госагентство автомобильных дорог. Редакция| 2020-12-16T13:10:22+04:00 16 декабря 2020, 13:35| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Азербайджан имеет все возможности восстановить…По поручению Президента будут восстановлены дороги в…Президент Ильхам Алиев утвердил закон о…Не всегда можно сорвать аплодисменты, неся ахинею –… В рубрике ВОЗ: Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVID-19 недопустимо Gallery ВОЗ: Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVID-19 недопустимо 16 декабря 2020, 14:25 Видеокадры из села Беюк Таглар Ходжавендского района Gallery Видеокадры из села Беюк Таглар Ходжавендского района 16 декабря 2020, 13:52 В Азербайджане повышаются суммы штрафов за неношение медицинской маски Gallery В Азербайджане повышаются суммы штрафов за неношение медицинской маски 16 декабря 2020, 13:20 Представитель ВОЗ: «Чем больше молодых людей будут привиты, тем меньше будет заражений» Gallery Представитель ВОЗ: «Чем больше молодых людей будут привиты, тем меньше будет заражений» 16 декабря 2020, 13:04 В Саудовской Аравии за сутки на прививку от COVID записались больше 100 тыс. человек Gallery В Саудовской Аравии за сутки на прививку от COVID записались больше 100 тыс. человек 16 декабря 2020, 04:25