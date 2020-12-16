Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш — ФОТО

Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш, сообщает Госагентство автомобильных дорог.

| 2020-12-16T13:10:22+04:00 16 декабря 2020, 13:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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