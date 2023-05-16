Начальнику вещевой службы тыла 501-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины, из-за которого, как заявляет следствие, в Мариуполе в плен попали 277 военнослужащих, предъявлено обвинение в госизмене.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

«Сотрудники ГБР предъявили обвинение в государственной измене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, из-за которого 277 военных этого батальона оказались в плену», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.