Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов», — заявили в ведомстве.

Его заместителями были назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

В ведомстве пояснили, что назначения связаны с расширением задач в Украине, «необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск» ВС РФ, а также «повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками» российских сил.