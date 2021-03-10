Начальник Генштаба ВС Армении назвал антиконституционным процесс его увольнения

Начальник Главного штаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян считает антиконституционным заявление правительства страны и процесс его увольнения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что в среду, 10 марта, на официальном сайте правительства Армении было размещено заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что с этого дня силой закона Гаспарян считается освобожденным от должности.

«Моя позиция неизменна — и опубликованное заявление, и весь процесс освобождения от должности являются антиконституционными», — подчеркнул Гаспарян.