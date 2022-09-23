Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер намекнула на начало съемок 2-го сезона сериала «И просто так». Об этом она рассказала в социальных сетях.

Актриса опубликовала фото с титульной страницей первого эпизода 2-го сезона. Официально создатели проекта не объявляли о начале съемок. Сара Рамирес, сыгравшая в сериале небинарного комика Че, также поделилась с поклонниками фото со сценариями первых двух серий, однако скрыла их названия.

«И просто так» — сиквел культового сериала «Секс в большом городе» о журналистке Кэрри Брэдшоу и ее подругах Миранде, Шарлотте и Саманте. Продолжение рассказывает о жизни героинь после событий оригинала. В сиквеле нет одной из ключевых персонажей Саманты, актриса Ким Кэтролл отказалась возвращаться к своей роли. (gazeta.ru)