Начались работы по расширению и углублению Суэцкого канала

Администрация Суэцкого канала объявила в субботу о начале работ по расширению и углублению русла, чтобы сделать эту важную водную артерию Египта полностью двусторонней. Об этом сообщил ее глава Усама Рабиа, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Al-Youm Al-Sabia.

Как пояснил Рабиа, работы в настоящее время ведутся к югу от Большого и Малого Горьких озер в районе южного входа в навигационный курс канала, приблизительно в том месте, где в марте застрявший поперек русла контейнеровоз Ever Given на шесть дней полностью блокировал движение судов. «Проект развития будет реализован в несколько этапов, — рассказал он. — Первая фаза включает реализацию проекта по дублированию канала с Малыми Горькими озерами».

По его словам, важность реализуемого проекта дублирования канала — в повышении его эффективности и сокращении времени прохождения канала для судов, а также в повышении коэффициента безопасности судоходства в южном регионе за счет увеличения площади примерно на 25% на участке в общей сложности в 40 км, который в настоящее время является односторонним.

Проект развития и навигационного курса канала нацелен на прокладку дополнительных 10 км на участке со 122-го км до 132-го км, что увеличит длину северного участка с 72 до 82 км, в южной части будет расширен и углублен 30-километровый участок, начиная от 132-го километра до 162-го километра канала.

Общая длина Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, составляет в настоящий момент 193,3 км, глубина — 24 метра, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам. Канал состоит их двух частей — к северу и югу от Горьких озер. В 2014 году к северу от озера началось строительство параллельного русла канала длиной 72 километра, что позволило обеспечить двустороннее движение судов. Проект, который обошелся Египту в $8,2 млрд, был завершен уже через год — в августе 2015 г. Тем не менее на канале сохранились участки с односторонним движением.