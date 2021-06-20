Австралийские исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19, которая будет вводиться с помощью назального спрея. Ученые из брисбенской компании Nucleus Network предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной в сравнении с препаратами AstraZeneca и Pfizer. Кроме того, на вакцинацию тогда смогут решиться многие люди, боящиеся инъекционных игл.

До сих пор программа вакцинации в Австралии происходила медленными темпами по сравнению с другими странами. Среди причин – проблемы с поставками, недостаток планирования со стороны правительственных органов и нерешительность самих австралийцев, «успокоенных» относительно низким уровнем заражения коронавирусом в стране.

Доктор Пол Гриффин, медицинский директор Nucleus Network, исследовательской организации, которая начинает испытания нового типа вакцины в виде назального спрея, говорит, что в то время, как уже существующие вакцины в основном защищают людей от осложнений COVID-19, австралийский препарат нацелен на снижение риска заражения.

«Основное преимущество заключается в том, что, когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность… и, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса», — заявил Гриффин.

Независимый комитет по этике одобрил начало исследований. Ученые говорят, что вакцина в виде назального спрея станет доступна пациентам примерно через пару лет.

Сейчас в Австралии одобрены для использования две вакцины против COVID-19 — AstraZeneca и Pfizer. На этой неделе руководство общественного здравоохранения страны заявило, что препарат AstraZeneca теперь будет рекомендоваться для использования людям в возрасте 60 лет и старше. Это связано с достаточно редким риском развития тромбоза у молодых людей.

Власти страны планируют завершить вакцинацию к концу 2021 года. На сегодняшний день в Австралии зарегистрировано около 30 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами которого стали более 900 человек.