Сегодня, 20 января, стартовала встреча Контактной группы по обороне Украины на американской авиационной базе Рамштайн, где соберется около пятидесяти стран.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы, 50 государств, полны решимости поддержать Украину столько, сколько нужно. Путин не рассчитывал на решимость и Украины, и нашу. Это решающий момент для Украины и всего мира», — заявил, открывая встречу, председательствующий на ней министр обороны США Ллойд Остин.

Участие в заседании принимают главы оборонных ведомств около 50 стран. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Объединенного комитета начальников штабов армии генерал Марк Милли и министр обороны Украины Алексей Резников.