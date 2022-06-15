По случаю первой годовщины подписания Шушинской декларации в Шуше проходит международная конференция на тему «Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения — источник мира и стабильности для Кавказа и региона».

Как передает АПА, в мероприятии участвуют pаведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев, заместитель председателя Партии «Ени Азербайджан» — руководитель центрального аппарата Таир Будагов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инам Керимов, министр культуры Анар Керимов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, экс-премьер Турции, председатель Cовета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ), зампредседателя правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии националистического движения (ПНД) Исмаил Беюкатаман,руководители около 40 политических партий, действующих в Азербайджане, и другие.

Вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и независимость обеих стран.

Затем был показан видеоролик, посвященный первой годовщине Шушинской декларации.

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев зачитал обращение Президента Азербайджана, председателя Партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева к участникам конференции.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии.