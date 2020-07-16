На Западе обвинили РФ в попытках похитить данные о вакцине от COVID-19

Связанные с российскими спецслужбами хакеры пытаются похитить данные о вакцинах и лекарствах от COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру, сообщил в четверг британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC).

Как сообщается в совместном заявлении Великобритании, Соединенных Штатов и Канады, за нападениями, предположительно, стоит хакерская группировка APT29, также известная как Cozy Bear. Утверждается, что группировка почти наверняка действовала в составе российских спецслужб.

«Мы осуждаем эти возмутительные атаки на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса», – заявил начальник оперативного управления NCSC Пол Чичестер.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал «совершенно неприемлемыми» атаки на исследования по борьбе с пандемией.

«В то время, как другие с безрассудством преследуют свои эгоистичные интересы, Великобритания и ее союзники продолжают сложную работу по поиску вакцины и всемирной охране здоровья», – заявил Рааб, добавив, что Великобритания будет вести совместные усилия с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности.

По словам NCSC, атаки продолжаются до сих пор и проводятся с использованием различных инструментов и методов, таких как фишинг и вредоносные программы. (Голос Америки)