На заметку Соловьеву: неужели россияне позволят армянам стать причиной развала России?

Российский журналист Владимир Соловьев на протяжении последних дней, что идет война вокруг Нагорного Карабаха, неоднократно в своих передачах высказывает следующую мысль: армяне Нагорного Карабаха якобы имели такое же право выхода из состава Азербайджана, которое последний имел в отношении СССР. Мол, якобы позиция карабахских армян была следующей: мы были готовы жить в составе Азербайджанской ССР, но раз вы развалили СССР, вышли оттуда, то и мы имеем право отделиться от вас.

Эта мысль не соответствует истине по ряду фактов. Во-первых, движение за отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана официально началось в 1987 году. 12 июля 1988 года областной Совет народных депутатов НКАО заявил об одностороннем выходе из Азербайджанской ССР. Это решение не было признано не только в Баку, но и в Москве. Но важно не это. Важно то, что СССР тогда не только еще существовал, но о его грядущем развале еще никто даже не подозревал. Даже главный геостратегический враг Союза – США. Таким образом, армянский сепаратизм никак не был связан с судьбой СССР. И это не мифическая древняя история, на которую так часто любит ссылаться господин Соловьев, а недавняя история, истинность которой не вызывает ни у кого споров.

Во-вторых, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. На нем 93,3 процента населения Азербайджанской ССР высказались за сохранение Союза. При этом в Нагорном Карабахе участие в референдуме приняли лишь карабахские азербайджанцы и дислоцированные на территории области советские военнослужащие и члены их семей. Карабахские армяне отказались от участия в голосовании. А Армянская ССР не только отказалась от организации проведения всесоюзного референдума, но в феврале 1991 года Верховный Совет Армении вообще принял процедуру организации референдума по вопросу о подтверждении независимости республики, который должен был состояться через 6 месяцев. И 21 сентября 1991 года этот референдум был проведен: 99 процентов армян проголосовали за выход из состава все еще существовавшего Союза. Для сравнения: в Азербайджане аналогичный референдум был проведен лишь 29 декабря 1991 года, т.е. через 8 дней после принятия Алма-Атинской декларации о целях и принципах СНГ, которая объявила о прекращении существования СССР. Иначе говоря, азербайджанцы голосовали за выход из уже несуществующего Союза. Опять-таки это не туманная и многоликая история древности, а новейшая история, подтверждаемая документально!

В-третьих, статья 72 Конституции СССР гласила: «За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР». Статья же 86 содержала следующее положение: «Автономная область находится в составе союзной республики или края. Закон об автономной области принимается Верховным Советом союзной республики по представлению Совета народных депутатов автономной области». А в статье 78 говорилось: «Территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР» (между прочим, нынешняя Российская Федерация как правопреемница СССР просто обязана следовать этой норме!). Таким образом, Азербайджан имел право выхода из состава СССР, а находящаяся в его составе Нагорно-Карабахская Автономная Область такого права не имела. Более того, даже не Москва, а именно Баку имел полную юрисдикцию по принятию закона по этой автономной области.

Думаю, приведенные факты достаточно убедительно доказывают всю несостоятельность аргументов господина Соловьева, которому последнее время все труднее и мучительнее дается фальшивая поза объективности по карабахскому конфликту. Но Бог с ним.

Моя цель показать в первую очередь россиянам не только лживость, но и опасность подобных утверждений Соловьева для самой России. И речь не только о том, что признание за Карабахом права на выход из состава Азербайджана открывает такую же дверь для субъектов федерации и автономий России. Ведь они тоже имеют такой же, а порой и более высокий статус, чем Карабах, еще со времен Советского Союза.

Дело еще и в том, что поддержка армянской позиции выдается некоторыми кругами в России как защита интересов российской государственности. Тогда как на самом деле именно армяне подложили первую бомбу под СССР. Ведь очевидно, что именно конфликты внутри экономически неэффективного Союза в итоге и разрушили его (а Ельцин окончательно добил). А первым был как раз карабахский конфликт.

«Ищите мотив преступления!» — говорил Шерлок Холмс. Кому был нужен развал СССР? Конечно же главному врагу – США. А ведь именно там находится самая крупная и влиятельная армянская диаспора. Вот ее руками американцы и начали карабахский конфликт. И это было началом. Началом конца СССР. Того конца, который Путин по прошествии лет назвал «крупнейшей геополитической катастрофой века». Но это было в XX веке. Неужели россияне позволят армянам стать причиной геополитической катастрофы и текущего века – развала России?..

Специально для Зеркало

Акрам Гасанов, Член Коллегии Адвокатов Азербайджана