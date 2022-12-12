Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в понедельник в Лерикском районе Азербайджана на юге страны, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 15:28 по бакинскому времени.

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 15:28 по местному времени в 10 км к северу от Лерикской сейсмологической станции на территории Лерикского района зарегистрировано землетрясение», — говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 31 км.

Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили местные жители.