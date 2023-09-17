Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Канады. Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в районе города Порт-Макнейлл, передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По имеющейся информации, эпицентр стихийного бедствия находился в 228 км к западу от населенного пункта. При этом в городе проживают порядка 2 тыс. человек, уточнило агентство.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, говорится в материале. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Также, согласно сообщению, власти не предупреждали граждан об угрозе цунами.