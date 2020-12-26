На востоке Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 5,5

В субботу, 26 декабря, на востоке Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера, передает TACC.

Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к югу от города Фергана, где проживают около 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 километров.

В Центре сейсмопрогностического мониторинга при МЧС Узбекистана уточнили, что эпицентр землетрясения находился в соседней Киргизии. Отмечается, что сила подземных толчков в Фергане составила шесть баллов, в Андижане и Намангане четыре балла, а в Ташкенте и других городах республики два балла.