В провинции Ван на востоке Турции стартовала двадцать пятая фаза осенне-зимнего этапа антитеррористических операций под кодовым названием Eren Abluka. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает в четверг МВД Турции.

Операции Eren Abluka проводятся с целью искоренения угрозы терроризма в Турции.

В прочесывании местности в районе Аджарлар-Чатак задействованы 480 сотрудников сил правопорядка, в том числе бойцы спецназа жандармерии и полиции.

В МВД подчеркнули решимость к полному искоренению угрозы терроризма в стране.