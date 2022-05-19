В провинции Элязыг на востоке Турции в четверг начался одиннадцатый этап антитеррористической операции Eren Abluka.

В МВД республтики сообщили, что цель операции — ликвидация угрозы терроризма в этой части Турции.

Спецназ прочесывает один из районов провинции восточной провинции.​​​​​​​

В операции задействованы в целом 514 бойца спецназа жандармерии (JÖH) МВД (PÖH), разделенных на 37 групп.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).