На воскресных митингах в Беларуси задержали более 140 человек

На протестных акциях в Беларуси в воскресенье были задержаны 142 человека. Часть из них к настоящему времени отпустили из отделений, свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».

Так, по информации правозащитников, 20 сентября в Минске был задержан 91 демонстрант, в регионах — 51.

Среди задержанных оказался также один гражданин России.

Кроме того, силовики увезли в отделение доверенное лицо экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Олега Моисеева. В Координационном совете оппозиции уже подтвердили его задержание.

| 2020-09-20T21:46:00+04:00 20 сентября 2020, 22:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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