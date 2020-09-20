На воскресных митингах в Беларуси задержали более 140 человек

На протестных акциях в Беларуси в воскресенье были задержаны 142 человека. Часть из них к настоящему времени отпустили из отделений, свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».

Так, по информации правозащитников, 20 сентября в Минске был задержан 91 демонстрант, в регионах — 51.

Среди задержанных оказался также один гражданин России.

Кроме того, силовики увезли в отделение доверенное лицо экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Олега Моисеева. В Координационном совете оппозиции уже подтвердили его задержание.