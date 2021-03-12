На улицах и проспектах Баку пробки

В настоящее время на большинстве основных улиц и проспектов столицы наблюдается плотное движение транспорта.
Oб этом сообщило Бакинское транспортное агентство.
В сообщении говорится, что на дорогах также возникли трудности с движением автобусов по регулярным и экспресс линиям.
Пробки наблюдаются на следующих дорогах:
— Шоссе Баку-Сумгайыт — (начиная с Хырдаланского круга в направлении круга 20 января);
— Проспект Зии Буниятова — Главная дорога- (начиная от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в том числе перед Baku steel company), а также через Черметский мост, в направлении круга 20 января);
— Улица Узеира Гаджибейли — (через мост Джаваншир, до пересечения с улицей Ковкаб Сафаралиевой, в направлении Дома правительства);
— Улица Афияддина Джалилова — (через мост Джаваншир, в направлении Дома правительства);
— Улица Абдулвахаба Саламзаде — Главная дорога (в направлении проспекта Зии Буниятова);
— Проспект Нобеля — (до пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра города);
— Проспект Бабека — (от пересечения с улицей Наджафгулу Рафиева, в направлении центра города, а также в направлении проспекта Гейдара Алиева);
— Проспект Гейдара Алиева — Главная и второстепенная дороги — (от станции метро Кероглу в направлении центра города);
— Улица 28 мая (от пересечения с проспектом Азадлыг до пересечения с улицей Рашида Бейбутова);
— Тбилисский проспект — (в обоих направлениях, до центра города и пересечения с улицей Ровшана Джафарова, в направлении круга 20 января);
— Улица Юсифа Сафарова — (в направлении моста Джаваншир);
— Проспект Гасан бека Зардаби (участок у круга 20 января).