В Украине вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне

«Двадцать первого июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. В 20.40 (совпадает с мск) пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7.00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины», — сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.