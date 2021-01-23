На Украине около пяти тысяч человек заболели коронавирусом за сутки

На Украине за сутки зарегистрировали 4928 новых заболевших коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1862 человека, 116 пациентов умерли. Как сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 187 897, выписаны из больниц 13 138 человек, скончались от болезни 21 778 пациентов.
В начале года на Украине вступили в силу новые ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Они будут действовать до 24 января.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в его стране, даже если бы получил доказательства ее эффективности (aif.ru)