На Украине около пяти тысяч человек заболели коронавирусом за сутки

На Украине за сутки зарегистрировали 4928 новых заболевших коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1862 человека, 116 пациентов умерли. Как сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 187 897, выписаны из больниц 13 138 человек, скончались от болезни 21 778 пациентов.

В начале года на Украине вступили в силу новые ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Они будут действовать до 24 января.

Между тем кабмин Украины продлил до 28 февраля общенациональный карантин и положение ЧС в стране, которые действовали до конца 2020 года.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в его стране, даже если бы получил доказательства ее эффективности (aif.ru)