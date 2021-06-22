Завершился первый этап учений, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки Министерства обороны на 2021 год.

Как сообщает АПА, последней задачей, поставленной на учениях, было выполнение стрельбы по воздушным и подводным целям.

При выполнении задачи были брошены глубоководные бомбы в подводные лодки противника, установлены радиолокационные преграды. После этого в соответствии с планом была произведена стрельба по целям.

Боевые корабли успешно выполнили задачу.

Отметим, второй этап учений будет проведен завтра.