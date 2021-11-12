Двое российских военнослужащих погибли в пятницу в ходе парашютного десантирования в Беларуси, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, несчастный случай произошел 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно.
«По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки.
У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», — говорится в сообщении.