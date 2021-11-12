Двое российских военнослужащих погибли в пятницу в ходе парашютного десантирования в Беларуси, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, несчастный случай произошел 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно.