На трассе Киев-Харьков-Должанский возле с.Мала Рогань под Харьковом российские солдаты расстреляли более 20 гражданских машин с людьми. Об этом стало известно после освобождения села.

Видео с места опубликовал главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, передает Укринформ.

Ни одной военной машины, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось», – отметил Бутусов.

По его словам, тела некоторых убитых граждан удалось забрать только сейчас.

Бутусов напомнил, что трассу 27 февраля взяла под контроль 138 бригада вс рф и устроила настоящий террор. «Россияне полностью остановили движение на дороге и расстреливали любые машины», – заявил журналист.