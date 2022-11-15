Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступило во вторник польское радио ZET, ссылающееся на неофициальные источники.

Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным радиостанции, погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, пишет Polsat News.

Сообщение о заседании появилось незадолго перед 18.00 по местному времени.

Сообщается, что ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. На ферму, где, предварительно, упали ракеты, прибыла армия и прокуратура.

Отметим, что по статье 5 НАТО в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.