215 воинов-героев свободны. Это — военные, полицейские, нацгвардейцы, пограничники, бойцы ТРО, таможенники, гражданские. Среди них офицеры, Герои Украины, защитники «Азовстали».

Пресс-служба МВД и СБУ опубликовала фото освобождения из плена защитников Украины. Как это было — смотрите в фоторепортаже ниже.

Среди 215 пленных, которых спасли из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба СБУ.

В частности из российского плена удалось освободить 118 военнослужащих Национальной гвардии, 9 полицейских и 9 пограничников. Среди освобожденных также 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым угрожали смертью.

Украина обменяла своих героев на 50 граждан России и человека с украинским паспортом – Виктора Медведчука.

Напомним, во время обмена были освобождены пятеро командиров («Азова» Денис «Редис» Прокопенко, Святослав «Калина» Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей «Волына» Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега).

Как отметил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе. (unian.net)