На территории Азербайджана вступили в силу новые запреты в связи с коронавирусом

С целью предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана с сегодняшнего дня вступили в силу новые запреты.

Согласно решению Оперативного штаба, карантинный режим на территории страны продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года.

Поскольку в последние дни была зафиксирована высокая динамика заражения вирусом COVID-19, принято решение о введении следующих ограничений:

— В городах Шеки, Лянкяран, Гах, Загатала, Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Исмаиллы, Губа, Хачмаз, где введен строгий карантинный режим, меры в связи с ним продлеваются до с 06:00 7 декабря 2020 года;

— Ограничение на пассажирскую деятельность в Бакинском метрополитене продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года;

— С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года на всей территории страны в субботу и воскресенье прекращается деятельность общественного транспорта;

— С 00.00 21 ноября 2020 года до 06.00 28 декабря 2020 года в выходные дни (суббота и воскресенье) прекращается оказание услуг, за исключением всех жизненно важных видов деятельности, а также аптек и продуктовых магазинов.

— С 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным. Контроль за соблюдением правил использования масок будет ужесточен.

В решении также отмечается, что не использование медицинской маски в соответствующих местах в соответствии с требуемыми нормами влечет ответственность в установленном законом порядке.

Учитывая существующую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, в том числе и в Азербайджане, лицам старше 65 лет, входящим в группу высокого риска, не рекомендуется покидать дома без необходимости.

Также организациям, осуществляющим деятельность в частном секторе и других сферах, рекомендовано сократить до 30 процентов количество работников, и перевести других сотрудников на дистанционный режим работы.

«Еще раз призываем всех людей строго соблюдать существующие карантинные требования в борьбе с вирусом COVID-19, избегать контактов с посторонними лицами, соблюдать социальную дистанцию в закрытых помещениях и открытых местах», — говорится в информации Оперштаба.