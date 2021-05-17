На строительство автодороги в Габалинском районе выделено 5 млн.манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством автомобильной дороги в Габалинском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Агдаш — Зараган (40 км.) — Беюк Пирели — Кичик Пирели — Хырхатала — Джигателли – Хамзали, соединяющей пять населенных пунктов с численностью населения семь тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год Резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяется пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, министерству экономики — предусмотреть при распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2022 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в распоряжении, а Кабмину — решить вытекающие из распоряжения вопросы.