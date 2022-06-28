Мировые центробанки намерены бороться с дорогой нефтью и резкой волной инфляции путем повышения своих ключевых ставок. Следуя такой политике, уже скоро на смену инфляции придет экономическая стагнация. Остановят ли перспективы дефляции и экономической рецессии американский Центробанк, на взгляд аналитиков, покажет время.

Пока же Федрезерв настроен решительно в своем решении повышать стоимость денег для экономики, заведомо понизив прогноз роста ВВП США в 2022-2024 годах, и ожидании роста потребительских цен в стране. Таким образом американский регулятор намерен бороться с растущей нефтью – котировки «черного золота» ушли в отрыв на пике антироссийских санкций, что привело к росту инфляции в США и Евросоюзе. Наряду с повышением ставки, члены прошедшего накануне саммита G7 обсудили введение потолка на страховку и транспортировку российской нефти для установления на нее предельных цен.

Сообщается, что рассматриваемый механизм позволит России заключать договоры на страхование и перевозку своей нефти только при условии, если ее цена не будет выше заданного максимума. Инициатива находится на стадии обсуждения, итоговое согласие G7 по этому вопросу еще не достигнуто.

Как отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, эти меры вкупе с повышением ставки американского Центробанка преследуют целью понизить инфляцию в США и Европе, ударив по российскому нефтяному экспорту. Однако сделать это, на взгляд эксперта, будет непросто, поскольку «кроме сателлитов США нефть у РФ закупают Китай и Индия».

Тем временем дальнейший рост ставки ФРС, призванный понизить ценовое давление дорогой нефти на потребительскую инфляцию, пока под вопросом. В середине месяца Федеральная резервная система уже повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 1,5-1,75% годовых. При этом с начала года ставка повышена уже на 150 б.п. Медианные прогнозы руководителей ФРС предусматривают, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4%, к концу 2023 года — 3,8%, к концу 2024 года — 3,4%.

Одновременно с этим Банк международных расчетов (BIS) призвал мировые центральные банки резко повысить процентные ставки, даже если это существенно ударит по росту экономики. В случае, если они откажутся это сделать, мир рискует столкнуться с ситуацией инфляционной спирали наподобие той, что наблюдалась в 1970-х годах, говорится в ежегодном докладе BIS. Между тем банк отмечает, что даже в случае резкого повышения ставок мировая экономика может оказаться в ситуации медленного роста или даже сокращения при сохранении высокой инфляции, что известно как стагфляция.

На этом фоне Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже сообщал о серии постепенного повышения ставок с текущих уровней. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала законодателям в июне, что регулятор планирует привести ставки к более нормальным уровням, но не будет повышать их сильнее. «Мы определенно не ужесточаем денежно-кредитную политику», — сказала Лагард.

Однако в экспертных кругах нет однозначного вердикта о воплощении в реальность таких перспектив, учитывая их последствия для экономики.

К тому же председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не исключает рецессии в стране в случае чрезмерного повышения базовой процентной ставки. Отвечая на вопрос, не приведет ли слишком сильное и быстрое повышение ставки к рецессии, он ответил, что «это, конечно, возможно, но не тот результат, к которому мы стремимся».

Как сказал в беседе с # казахстанский нефтегазовый аналитик Абзал Нарымбетов, учитывая последствия политики повышения процентной ставки для экономики, американский Федрезев, скорее, откажется от такого шага, поскольку сильный доллар может загнать экономику в кризис.

«С этой точки зрения, инфляция, конечно же, лучше, чем дефляция, — говорит он. – К тому же учитывая прошлые болезненные уроки, не думаю, что ФРС продолжит ужесточение своей денежно-кредитной политики». По свидетельству аналитика, ключевым фактором, играющим на повышение нефти, являются антироссийские санкции, ведь Россия – крупнейший экспортер нефти. Сырье дорожает параллельно силе антироссийских мер, одновременно растет искусственный опережающий предложение спрос.