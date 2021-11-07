Столкновения между полицией и протестующими против ковид-сертификатов, так называемых грин-пассов, произошли в Триесте на севере Италии. Как сообщает в субботу телеканал Rainews24 со ссылкой на квестуру (полицейское управление), на манифестацию в этом городе вышли около 8 тыс. человек.

Стычки произошли, когда несколько сотен человек попытались преодолеть полицейские кордоны и пройти на главную площадь города — Пьяцца делл’Унита д’Италия (Площадь единства Италии). Правоохранительные органы применили дубинки и оттеснили протестующих. По предварительным данным, пострадал один человек.

В Милане на акцию протеста вышли около 4 тыс. человек. Как указывает телеканал, в определенный момент колонна людей отклонилась от маршрута, согласованного с полицейским управлением, и заблокировала движение транспорта. Манифестации против «грин-пассов» в субботу прошли и в других итальянских городах, в том числе в Турине, Падуе и Неаполе.(ТАСС)