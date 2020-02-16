На севере Ирака турецкие военные ликвидировали восемь боевиков

Турецкие ВВС нанесли серию авиаударов в районе Хакурк на севере Ирака по террористам ПКК и уничтожили восемь ее членов, сообщает минобороны Турции в воскресенье.

«В районе Хакурк на севере Ирака в результате воздушной операции были нейтрализованы 8 членов террористической организации РПК, готовящие атаку на территорию, где расположены наши военные базы. Среди них был «ответственный за штурмовое и диверсионное подразделение» под кодовой кличкой «Харун», — сообщило минобороны Турции на официальном сайте. (РИА Новости)

| 2020-02-16T13:40:08+00:00 16 февраля 2020, 14:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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