На севере Ирака турецкие военные ликвидировали восемь боевиков

Турецкие ВВС нанесли серию авиаударов в районе Хакурк на севере Ирака по террористам ПКК и уничтожили восемь ее членов, сообщает минобороны Турции в воскресенье.

«В районе Хакурк на севере Ирака в результате воздушной операции были нейтрализованы 8 членов террористической организации РПК, готовящие атаку на территорию, где расположены наши военные базы. Среди них был «ответственный за штурмовое и диверсионное подразделение» под кодовой кличкой «Харун», — сообщило минобороны Турции на официальном сайте. (РИА Новости)