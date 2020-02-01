На сессии ПА ОБСЕ обсудят затяжные конфликты и выборы в Азербайджане

Парламентская ассамблея ОБСЕ проведет 19-ю зимнюю сессию в Конгресс-центре Хофбурга в Вене 20-21 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, в ней примут участие около 300 парламентариев, а также высокопоставленные представители правительств, международных организаций и ОБСЕ.

На открытии сессии выступят президент Австрийского национального совета Вольфганг Соботка, а также президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, представители албанского председательства в ОБСЕ.

В ходе сессии три генеральных комитета ПА ОБСЕ обсудят такие вопросы, как эффективное использование инструментов и механизмов ОБСЕ для разрешения затяжных конфликтов; последствия изменения климата для безопасности и многостороннее сотрудничество в области прав человека.

Заключительное совместное заседание трех общих комитетов будет включать в себя специальные дебаты по борьбе с антисемитизмом, дискриминацией и нетерпимостью в регионе ОБСЕ. На сессии также будут представлены доклады глав миссий по наблюдению за выборами в Азербайджане, Украине, Беларуси и Узбекистане, после чего пройдут обсуждения.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 9 февраля.