На рынок Гонконга продолжается приток капитала, несмотря на санкции США

Санкционное давление США из-за принятия Китаем закона о нацбезопасности в Гонконге не вызвало оттока капитала из специального административного района КНР. Напротив, наблюдается мощный приток денежных средств на финансовый рынок Гонконга, сообщила в среду газета South China Morning Post.

По данным издания, во вторник Управление денежного обращения Гонконга, выполняющее функции центробанка, провело очередной раунд интервенций на валютном рынке, в ходе которых было продано 643 млн гонконгских долларов ($83 млн). Регулятор предпринял данный шаг для стабилизации курса местной валюты, который укрепился до отметки $7,75 доллара — границы установленного коридора.