На повестке сегодняшнего заседания парламента Азербайджана 16 вопросов

Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На повестке заседания следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О полном страховании вкладов» (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О страховании вкладов» (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об образовании» (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана «О физической культуре и спорте», «О профессиональном образовании» и «Об общем образовании» (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджана (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в утвержденный законом Азербайджана № 74-İQ от 17 мая 1996 года «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана» (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана» (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана.

12. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.

13. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана» № 1559-VQD от 9 апреля 2019 года и «О внесении изменений в закон Азербайджана «О таможенном тарифе»» № 1560-VQD от 9 апреля 2019 года.

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О медиации».

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О бухгалтерском учете» (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в утвержденное законом Азербайджана № 768-IQ от 7 декабря 1999 года «Положение о службе в таможенных органах» (первое чтение).