Семилетняя собака по кличке Молли стала одним из 102 претендентов на пост мэра Торонто, зарегистрировавшихся в качестве кандидатов. Об этом сообщает Toronto Star.

Хозяин собаки Тоби Хипс, который заявил, что будет ее официальным представителем, прибыл в участок для регистрации в последний день подачи документов. Он приехал вместе с собакой на роликах.

Как объяснил журналистам Тоби Хипс, он всего лишь подает документы из-за «антропоцентричных» правил голосования, реальным же кандидатом будет именно Молли.

«У нее есть множество больших идей, которые она представит во время кампании, и она собирается поразить воображение многих людей», — сообщил представитель кандидата.

По словам Хипса, Молли удалось собрать вокруг себя «блестящую команду советников», которые предложат разумные идеи по решению городских проблем, в частности, транспортной и жилищной.

Больше всего беспокойство у Молли вызывает избыточное использование соли на дорогах, которая колет ее лапы во время прогулок зимой, и вызывает коррозию транспортных средств.

Хипс уверен, что Молли идеально подходит на роль мэра.

«Вы, возможно заметили, что когда в помещении находится животное, люди ведут себя человечнее», — сказал он и пояснил, что в ее присутствии дискуссии будут происходит более цивилизованно, что позволит «решать проблемы, которые раньше не решались».(gazeta.ru)