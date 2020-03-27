На погранично-пропускных пунктах МЧС Азербайджана увеличило число палаток

В соответствии с поручением правительства Азербайджана, с целью пресечения распространения коронавируса COVİD-19 на территории страны, продолжают круглосуточную деятельность приемно-сортировочные пункты, созданные министерством по чрезвычайным ситуациям на границе с Грузией близ погранично-пропускных пунктов «Красный мост» на территории Газахского района и «Мазымчай» на территории Балакенского района, передает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

В пунктах приемах близ «Красного моста», где за короткий срок число палаток было увеличено с 20 до 60, коек – до 300, и близ «Мазымчая», где есть 20 палаток и 100 коек, созданы все условия для нормальной жизнедеятельности. Полностью соблюдены все требования санитарно-гигиенических норм, а также осуществлены все мероприятия по обеспечению питания, отоплению палаток, снабжению гигиеническими средствами.

| 2020-03-27T12:51:31+00:00 27 марта 2020, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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