На погранично-пропускных пунктах МЧС Азербайджана увеличило число палаток

В соответствии с поручением правительства Азербайджана, с целью пресечения распространения коронавируса COVİD-19 на территории страны, продолжают круглосуточную деятельность приемно-сортировочные пункты, созданные министерством по чрезвычайным ситуациям на границе с Грузией близ погранично-пропускных пунктов «Красный мост» на территории Газахского района и «Мазымчай» на территории Балакенского района, передает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

В пунктах приемах близ «Красного моста», где за короткий срок число палаток было увеличено с 20 до 60, коек – до 300, и близ «Мазымчая», где есть 20 палаток и 100 коек, созданы все условия для нормальной жизнедеятельности. Полностью соблюдены все требования санитарно-гигиенических норм, а также осуществлены все мероприятия по обеспечению питания, отоплению палаток, снабжению гигиеническими средствами.