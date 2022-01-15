Цунами обрушилось на побережье Японии. Об этом 15 января сообщает Japan Times.

По данным издания, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение японского метеорологического управления.

Журналисты отмечают, что приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы.

Ранее японское метеорологическое управление сообщило, что в Японии объявлена угроза цунами высотой до трех м. Отмечалось, что предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара. По данным метеорологического управления, волны высотой до одного м могли достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии.

Ранее в этот день на тихоокеанскую страну Тонга обрушилось цунами, которое было вызвано извержением подводного вулкана. Об этом сообщает BBC.

Извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай вызвало цунами в южной части Тихого океана. Извержение было слышно в Новой Зеландии и Австралии.

Местная жительница сообщила, что звуки были похожи на взрывающиеся бомбы.

Столица Тонга, Сува, находится в 65 километрах от вулкана. Шлейфы вулканического дыма и пепла достигли высоты в 20 км.

Во многих частях Тонга наблюдается почти полное отключение электричества, телефонных линий и интернет-услуг.