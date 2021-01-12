На парламентских выборах в Казахстане победила правящая партия

В Казахстане правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества») победила на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), которые прошли 10 января, набрав 71,09% голосов. Об этом 12 января сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, представляя итоги голосования, пишет ТАСС.

«Распределение голосов следующее: партия «Нур Отан» — 5 148 074 голоса, или 71,09% от общего количества», — сказал он.

По его словам, по итогам выборов в парламент проходят три политические силы: правящая партия, «Ак жол» («Светлый путь») и Народная партия Казахстана (НПК).

«Таким образом, барьер в 7% преодолели НПК, «Нур Отан» и «Ак жол». Они допущены к распределению мандатов», — отметил Петров.

По итогам голосования Народная партия Казахстана набрала 9,10%, «Ак жол» — 10,95% голосов. Еще две политические силы получили менее 7%.

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам.