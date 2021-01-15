На параде в КНДР продемонстрировали баллистическую ракету для субмарин

Власти КНДР вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Военный парад в Пхеньяне проходил по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи. Он состоялся вечером в четверг, но ЦТАК сообщило о нем только на следующий день.
«Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил», — описывает парад агентство.
На трибуне парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.(РИА Новости)