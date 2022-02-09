По данным Государственного комитета по статистике, в период с января по ноябрь прошлого года в нашу республику было импортировано более 46 тысяч тонн пальмового масла на сумму 55,428 млн. долларов. За указанный период больше всего этого продукта мы импортировали из Индонезии (29,953 тыс. тонн на сумму $34,8 млн) и Малайзии (16,132 тыс. тонн на сумму $20,5 млн).

Отметим, что пальмовое масло – один из самых дешевых видов масел, потому производители различных продуктов питания уже давно активно используют его в качестве сырья. Подорожание на мировом рынке практически всех видов масел означает, что его будут применять еще чаще. Правда, и на пальмовое масло в прошлом году цены существенно подскочили. Это связано с тем, что Индонезия и Малайзия, являющиеся его основными производителями и поставщиками, из-за пандемии столкнулись с дефицитом рабочей силы и, как следствие, с сокращением производства. К тому же, главные потребители – Китай и Индия повысили спрос на пальмовое масло.

Многие в нашей стране опасаются продукции, содержащей пальмовое масло, а другие считают его безопасным. Такой разброс связан с противоречивой информацией о нем. Так, согласно одному из исследований повторное нагревание застывшего пальмового масла делает его опасным, приводя к образованию отложений в артериях из-за снижения антиоксидантных свойств растительного жира. Но есть и исследования, которые говорят о пользе пальмового масла.

Разобрать, что написано на упаковке часто сложно, так как буквы мелкие, да и нередко производители замалчивают, что используют пальмовое масло, чтобы не отпугнуть потребителя.

Глава Союза защиты прав потребителей Эюб Гусейнов отметил, что увеличения объемов поставок пальмового масла в страну не стоит опасаться, так как мнение о его вреде ничем не обосновано.

По его словам, Агентство продовольственной безопасности следит за качеством всех продуктов питания, которые завозят в страну, в том числе пальмового масла. И то пальмовое масло, которое продают в Азербайджане, полностью безопасно.

«Пальмовое масло бывает двух видов – предназначенное для пищевой промышленности и для непродовольственного назначения, то есть техническое. Первое используется в пищевой продукции повсеместно, даже при изготовлении детского питания, в том числе в странах Европы. Это самое дешевое масло в мире и есть немало заинтересованных сторон в том, чтобы это масло не было так популярно в странах СНГ, в том числе в Азербайджане. Потому уже много лет идет необоснованная антикомпания против него. Рынок СНГ–огромный, и каждый производитель и поставщик борется, чтобы занять на нем свою нишу. Сейчас, когда в мире повысились цены на подсолнечное масло, давление на поставщиков пальмового масла возросло», –говорит глава ССП.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отмечает, что есть два продукта питания, которыми мы точно не можем себя обеспечивать – это молоко и масло, и в этом зависим от импортеров. Там, где раньше в производстве применяли другие виды масел, сейчас все чаще используют пальмовое масло, как более дешевое, потому объемы его использования растут.

«Многие говорят, что пальмовое масло вредно, но я с этим не согласен. Никто не доказал, что пальмовое масло вредно, как и ГМО, хотя о вреде первого и второго периодически появляются различные печатные и видео материалы. Думаю, все можно есть в пределах допустимой концентрации. Все хорошо в меру. Вопрос только в том, насколько такой продукт привычен для азербайджанцев, и насколько он подходит для микрофлоры нашего кишечника. Анализ того, насколько усваивается азербайджанцами пальмовое масло, никто не проводил, а было бы неплохо это сделать», – считает он.

По его словам, в любом случае потребитель должен иметь полную информацию о составе продуктов и, в частности, о том, есть ли там пальмовое масло и сколько его. У потребителя должно быть право выбора, продукт с каким составом покупать. Но порой такая информация производителем скрывается.

«Производители зачастую скрывают не только наличие пальмового масла, но и различные пищевые добавки, консерванты и т.д. Это обман потребителя, который должен караться законом. На российской продукции эти данные есть в обязательном порядке, за чем тщательно следит Роспотребнадзор. Некоторые российские производители, –отмечает Агаев, – крупными буквами указывают, что их продукт не содержит пальмового масла, понимая, что его купят охотнее, это маркетинговый ход. В России много производителей и экспортеров и каждый активно борется за покупателя.

У нас многие потребители не смотрят на состав. И отечественная продукция в основном производится не по ГОСТу, а по техническим условиям, по принципу: главное, чтобы было не опасно для здоровья».