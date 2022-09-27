ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» подготовило документальный фильм, посвященный Дню Памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает отдел Социальных медиа и связей с общественностью ЗАО, документальный фильм снят по поэме «Qarabağnaməm İlhamdır» («Моя Карабахнаме – это Ильхам») Народного поэта Наримана Гасанзаде.

Основные кадры фильма сняты в Шуше на Джыдыр-дюзю, Худаферинском мосту, в доме Наримана Гасанзаде и на одном из полигонов Министерства Обороны.

Режиссер-постановщик фильма Эльнур Мамедов, автор сценария Бахтияр Гараджа, оператор-постановщик Джавид Алиев.

В фильме приняли участие Народные артисты Нуреддин Мехдиханлы, Мелекханум Эйюбова, Гюльянаг Мамедова, Мансум Ибрагимов, Рамиз Гасаноглы, Азер Зейналов, Саида Гулиева, Фирангиз Муталлимова, Али Нур, Заслуженные артисты Рафик Гашимов, Санубар Искендерли, Народный художник Ариф Гусейнов, герои Отечественной войны, чемпионы мира Рафик Гусейнов, Эльдениз Азизли, актер Эльхан Рза, актриса Хусния Мурватова и другие.

Премьера фильма состоялась сегодня, 27 сентября — в День памяти шехидов, по AzTV.

Отметим, что документальный фильм посвящен операции «Железный кулак», осуществленной Азербайджанской Армией под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, и победе азербайджанского народа.