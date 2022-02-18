Несостоявшаяся ледовая арена

Сегодня спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева становится местом проведения значимых спортивных и культурных событий, как республиканских, так и мировых. Но представители старшего поколения помнят, как всё начиналось в конце 70-х годов прошлого столетия. Тогда по городу прошла молва, строится новый ледовый дворец, и в Баку будет своя хоккейная команда, будут открыты секции фигурного катания. В бывшем СССР хоккей был весьма популярен, даже в таких южных краях, как Азербайджан. Сборная страны была на ведущих позициях в мире, и это обуславливало интерес к этой игре. Поэтому все с нетерпением ждали, когда же наконец в чемпионате СССР появится клуб из Баку. Но время шло, проект превратился в долгострой. Лишь к 1990-му году строительство было завершено. Вскоре Союз развалился, а о хоккейных и вообще о перспективах зимних видов спорта в Азербайджане надолго позабыли…

Экзотика ради галочки

Сейчас в Пекине подходят к концу Зимние Олимпийские игры. Принимала участие и сборная Азербайджана. Наша страна была представлена в Китае командой из 2-х человек: это фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова. Литвинцев в итоговой таблице оказался 18-м, Рябова стала 15-ой. На этом приключения азербайджанских спортсменов в Поднебесной завершились. Однако вопросы остались.

Девиз олимпийских игр известен – главное не победа, главное участие! Спорить не будем. И именно исходя из этой формулы просто очень любопытно: для чего тогда нужны национализированные заморские спортсмены? Например, Литвинцев – уроженец Ухты, Рябова родилась в Москве. Безусловно, опыт национализации в различных видах спорта имеет место быть — это факт. И в Азербайджане эта практика широко применяется. Но одно дело, когда в команду вливается Мария Стадник и приносит Азербайджану одну победу за другой. А совсем другое – это лица, которые заведомо обречены на неудачу. Никто ведь не ждал от Литвинцева и Рябовой медалей. Так зачем нужен был этот фарс? Азербайджан – южная страна, и из зимних видов спорта здесь имеет потенциал лишь горнолыжный спорт, учитывая условия в Шахдаге. Но и то – это чисто теоретически. Потому как на одном наличии снега и лыж мировую звезду не взрастить никак. Для этого нужно соединить воедино очень много аспектов. Так неужели обязательно ехать на зимнюю олимпиаду ради галочки? Для кого, для чего? Нам бы добиться нормального развития летних видов спорта, тех, которые имеют в стране базу, потенциал. Например, гребля, парусный спорт, баскетбол, волейбол… Ан нет, потянуло на экзотику.

Есть же ведь альтернативы…

Но Бог с ним, потянуло, так потянуло. Так неужели трудно было найти выходцев из Азербайджана, для которых национальные атрибуты – это не просто бутафория и неизбежное дополнение к спортивной форме, а нечто более ценное и родное? Вот, например, в социальных сетях легко можно найти информацию о Наргиз Сулеймановой. Она на год младше той же Рябовой. Её родители переехали из Азербайджана в Германию в 2001 году. Она профессионально занимается фигурным катанием, привлекалась в юношескую сборную Германии. Готовая спортсменка, которой просто нужно создать условия. И что удивительно, её отец несколько раз приезжал из Кёльна в Баку, проводил встречи в НОК и министерстве, просил создать хотя бы элементарные условия для тренировки дочери с перспективой дальнейшего выступления за сборную Азербайджана. Но вся эта инициатива затонула в бесконечном море бюрократизма и невежества. Предпочли Рябову, которая «выиграла» нам 15-ое место на Олимпиаде. И тут тоже возникает уйма вопросов: почему не дали шанс Наргиз? Чем приглянулась Рябова? Может кому-то было выгоднее найти общий язык с москвичкой, нежели с родителями Наргиз?

Несопоставимые и взаимоисключающие понятия

Кто-то может возразить, что, мол никто не гарантирует, что результаты Сулеймановой были бы лучше. Безусловно, апеллировать к несостоявшемуся событию как к факту – дело неблагодарное, поэтому не будем спорить. Но приведём лишь отрывок из беседы Рябовой с представителями одного из российских СМИ после произвольной программы на Зимних Олимпийских играх: «Цель была – кайфовать. В принципе она выполнена… После чемпионата Европы я успела восстановиться, выздоровела, а также неплохо провела подготовку, чему я очень рада. Планы после Олимпиады? Чемпионат мира. Полечу в Москву и буду готовиться. Атмосфера здесь классная. Я ожидала, что будет гораздо хуже, а оказалось все супер… Мне здесь очень нравится».

Как видно, ни слова об Азербайджане. Да и цель о многом говорит. Когда едешь не бороться, из кожи лезть вон, защищать честь родины, а кайфовать, то и о каком-то серьёзном результате говорить смешно. Современный большой спорт и кайф – это два несопоставимых, взаимоисключающих понятия. Чтобы победить, нужно испытать семь кругов ада, таковы требования, таковы условия. А если тебе хочется кайфовать, — в чём проблема? Находишь приемлемый туристический маршрут и айда за кайфом, хоть курортный роман заводи, дело то сугубо личное!

Но ладно, с Рябовой всё понятно. Но что же наши спортивные чиновники? Для чего изводить народные средства на чей-то персональный кайф? Или за этим кайфом кроется и кайф других?

Что ж, былого не вернёшь. Но жизнь продолжается. Впереди другие соревнования, другие олимпиады. Очень хотелось бы, чтобы ответственные мужи опомнились, одумались, поумнели наконец… Ведь это же никогда не поздно!