Завтра, в первый день зимы, в Украине может быть очень «горячо». Как известно, в ходе пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова.

«Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине», – сказал он.

Зеленский назвал это «подставой бизнесмена Рината Ахметова». «Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины», – добавил президент. Украины.

Ахметов обвинения Зеленского назвал «сплошной ложью». «Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают», – подчеркнул предприниматель.

В то же время экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали. «Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике. Я не хотел бы, чтобы наш президент был причиной таких ситуаций», – сказал он.

Важно также, что на слова Зеленского о подготовке переворота в Украине отреагировал президент США Джо Байден. Он планирует позвонить главе Украинского государства и президенту РФ Владимиру Путину. Также напомню, что 29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине серьезно относятся к информации о возможном государственном перевороте, Киев планирует поделиться ею с союзниками.

И вот, из последнего на данный час. «Первого декабря в Киев будут свозить людей для участия в государственном перевороте, каждому из участников будут платить по 1 тыс. грн в день», — об этом 30 ноября на брифинге в Верховной Раде заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщает «Украинская правда». По словам Корниенко, соответствующую информацию ему предоставили правоохранительные органы. Журналистам он посоветовал приехать на место событий заранее.

«Стоит ли готовиться вам или всем? Я бы советовал вам приезжать раньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы просто проходы. Ну, да – есть такое мнение. Хотя, когда людей собирают в регионах за тысячу гривен в день – это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно – то это вопрос к «перевертышам». Хотя, ну сейчас погода очень плохая, может, нужно и тысячу давать, чтобы люди так смогли», — сказал он.

В то же время первый вице-спикер не смог ответить на вопрос, кто предлагает людям тысячу гривен за участие в якобы готовящемся госперевороте – оппозиция или олигархи. Он отметил, что «есть разная информация». Корниенко напомнил, что сейчас по этому делу возбуждено уголовное производство. «Мы со своей стороны тролим оппозиционеров, которые у нас так собираются и не всегда могут артикулировать, по какому поводу», — заявил он.

Есть и иное мнение. «Завтра мы выйдем на протест. Это ещё не Майдан. Это протест. То, на что у нас есть право согласно закону. Мы выйдем на протест, чтоб власть остановилась в своём беспределе и правовом нигилизме. Мы выйдем на протест, чтоб власть нас услышала, сделали выводы и чтоб нам не пришлось потом выходить на Майдан. И власти не стоит прикрывать свои делишки угрозой очередного нападения Путина. Можно просто не факапить. Хотя для Зеленского это, как раз, не просто. Но ему лучше сделать правильные выводы. Иначе их сделают за него», — написал на своей странице в Фейсбук экс-депутат ВР, политик Борислав Береза.

Как видим, градус противостояния повышается ежечасно. Чем все это закончится, не берутся гарантировано прогнозировать даже самые осведомленные эксперты. Потому, что слишком многое может измениться от одного неверного заявления или шага. При этом, цена ошибки очень высока. На кону настоящее и будущее Украины.