В азербайджанской акватории Каспийского моря завершился очередной комплексный экологический мониторинг, проведенный экспедиционной группой в составе специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, институтов зоологии и физиологии на борту научно-исследовательского судна «Алиф Гаджиев», сообщает Trend.

Руководитель экспедиционной группы, начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов рассказал, что в ходе мониторинга были изучены запасы осетровых, каспийских тюленей и других водных биологических ресурсов, проведены визуальные наблюдения за миграцией птиц.

«В девяти точках моря было отобрано 117 проб воды, зоопланктона, бентоса и донных отложений, изучено состояние атмосферного воздуха над