На газовом заводе PDVSA в Венесуэле произошел теракт

Инфраструктура газового завода «Эль-Техидо» на севере Венесуэлы вышла из строя в результате теракта, на месте работают ремонтные команды. Об этом сообщает вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами у себя в Twitter.

«Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA», — говорится в сообщении.

По словам вице-президента, который по совместительству является министром нефти, инцидент произошел 19 марта в городе Эль-Техеро, где находится операционный центр «Эль-Техидо», который служит газозаправочным заводом.

Информация о возможных жертвам не приводится.

| 2021-03-21T09:19:25+04:00 21 марта 2021, 09:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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