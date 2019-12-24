На Галапагосских островах введена чрезвычайная ситуация

Правительство Эквадора в понедельник, 23 декабря, ввело режим чрезвычайной ситуации на островах Галапагос после крушения баржи почти с 2500 литрами дизельного топлива на борту в районе острова Сан-Кристобаль.

Эти острова с 1987 года включены в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за их уникальных природных объектов.

Сотрудники национального парка, расположенного на территории островов, сообщили в микроблоге Twitter, что в районе места крушения установлены защитные барьеры и используются абсорбенты для поглощения фракций нефти.

В министерстве охраны окружающей среды Эквадора в свою очередь заверили в том, что ситуация находится под контролем. (DW)

| 2019-12-24T00:38:31+00:00 24 декабря 2019, 06:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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