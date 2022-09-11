Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

По словам министра, откладывание переговорного процесса усложняет возможность договориться.

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия знает, как достигать своих целей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены. При этом он подчеркнул, что пока речи об этом не идет.