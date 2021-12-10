Цены на продовольствие в Турции, которые за последнюю неделю выросли на 15-50% в зависимости от продукта, побудили всё больше людей запасаться продуктами питания, сообщают местные СМИ.

В дополнение к годовому уровню инфляции в Турции, который вырос до 21,31% в ноябре по сравнению с 19,89% в октябре и является самым высоким показателем, который страна наблюдала за последние три года, валютный кризис также негативно сказывается на доходах турок, снижая их покупательную способность, уточняет Turkish Minute.

Турки начали запасаться продовольствием после того, как лира, которая в последнее время потеряла почти половину своей стоимости по отношению к доллару с начала года, упала до 13,50 к американской валюте в конце ноября.

По сообщениям местных СМИ, некоторые супермаркеты ограничивали покупателей покупкой только одного экземпляра определённого продукта за раз, особенно основных — таких как молоко, подсолнечное масло, мука, сахар и чай.

Как отмечает издание, сумма, потраченная на покупку продуктов питания с помощью кредитной карты, увеличилась на 10,22% за неделю, закончившуюся 26 ноября, по сравнению с предыдущей неделей. На ту же сумму также наблюдался рост на 18% по сравнению с последней неделей октября.

Вместе с тем в статье сообщается, что расходы по кредитным картам увеличились, потому что люди, которые хотели защитить себя от повышения цен, купили больше, чем им было нужно.