На дорогах Баку снижена максимальная скорость движения

В связи с неблагоприятными погодными условиями максимальная скорость движения на бакинских автомагистралях проспект Гейдара Алиева — аэропорт — Бильгя и Зыхский круг — аэропорт снижена на 20 км/ч.

Цель данной меры — обеспечение безопасности дорожного движения.

Кроме того, осуществляется контроль над движением городских автобусов.

С вечера 7 февраля на территорию Азербайджана вторглись арктические воздушные массы. Температура воздуха понизилась на 18 градусов.

В ночь с 8 на 9 февраля на всей территории страны резко похолодало. В ряде районов республики столбики термометров упали ниже нулевой отметки.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове идет мокрый снег, дует сильный северо-западный ветер.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 9 на 10 февраля температура воздуха в Азербайджане составит 1-4 градуса ниже нуля.

| 2020-02-09T12:01:10+00:00 9 февраля 2020, 12:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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