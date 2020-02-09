На дорогах Баку снижена максимальная скорость движения

В связи с неблагоприятными погодными условиями максимальная скорость движения на бакинских автомагистралях проспект Гейдара Алиева — аэропорт — Бильгя и Зыхский круг — аэропорт снижена на 20 км/ч.

Цель данной меры — обеспечение безопасности дорожного движения.

Кроме того, осуществляется контроль над движением городских автобусов.

С вечера 7 февраля на территорию Азербайджана вторглись арктические воздушные массы. Температура воздуха понизилась на 18 градусов.

В ночь с 8 на 9 февраля на всей территории страны резко похолодало. В ряде районов республики столбики термометров упали ниже нулевой отметки.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове идет мокрый снег, дует сильный северо-западный ветер.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 9 на 10 февраля температура воздуха в Азербайджане составит 1-4 градуса ниже нуля.